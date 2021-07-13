Б'є фонтаном: киянам доводиться закладати прориви труб своїми силами (відео)

Вода хлинула з каналізаційного люка. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні, 13 липня, стався прорив труби. Місцеві жителі вирішили накрити місце отвору, через який била вода – камінням.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
Інцидент стався на вулиці Кричевського, 19.
"З під асфальту б'є фонтаном вода. Служби ніяк не реагують – тупо байдуже" , – пишуть в Мережі.
Як розповіли кореспонденту "Сьогодні", на місце прориву води виїхала бригада "Київводоканалу".
"Наша бригада виїхала на місце прориву", – повідомили нам в службі.
Там зазначають, що останнім часом проривів стало дуже багато.
Раніше ми писали, що в Києві ремонтники ліквідували прорив труби, а на тлі знімали виписку породіллі. Вона покликала цілу знімальну бригаду. Фотографів і операторів зовсім не бентежила аварія.
Нагадаємо, в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.