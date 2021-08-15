Влаштували виття. Гонщик різко висловився про скандал навколо його дріфту на Софійській площі

За словами гонщика, приблизно "раз на годину" приїжджали декілька патрулів поліції, викликаних жителями, і "майже відразу ж їхали"

Зліва на фото чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук, а праворуч - Софійська площа після його дріфту. Фото: колаж "Сьогодні"

Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук заявляє, що компанія Red Bull знімала відео дріфту на Софійській площі для популяризації бренду, а також до Дня прапора та Дня Незалежності, і що після таких проектів компанія завжди прибирає.

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Про це він розповів у відеокоментарі на YouTube.

За словами Гринчука, він вирішив розповісти свою версію подій "без виправдань і спроб придумати, що і як було у інших". Він зазначив, що є атлетом Red Bull вже 9 років і брав участь у багатьох проектах компанії в різних куточках планети.

"У мене в контракті прописано, що я повинен взяти участь в проектах, одним з яких був оголошений парний дрифт в центрі Києва з запрошеним колегою по цеху Red Bull з Ірландії віце чемпіоном Європи Конором Шанаханом. Метою проекту є просування бренду і зйомка красивого відео до Днів прапора і Незалежності України", – уточнив гонщик.

Він пояснив, що такі зйомки зазвичай починаються рано вранці, щоб якомога менше заважати пішоходам та іншим учасникам руху. Тому до 5:00 приїхали автомобілі з обладнанням і учасники зйомки стали готуватися. О 7:30 почався сам дрифт.

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Гринчук сказав, що приблизно раз на годину приїжджали правоохоронці, викликані киянами, і "майже відразу ж їхали". Потім на площі зібралися журналісти і блогери, яких теж катали на площі. В кінці заходу фахівці створили з кольорового диму прапор України і зібрали обладнання.

Гринчук запевнив, що після цього, "як завжди Red Bull і робить", заїхала клінінгова компанія, яка повинна була прибрати площу за 3 доби, а спортсмени вирушили на іншу локацію. Гонщик акцентував, що "години через 3 вони почали офігівати від виття, який влаштували блогери і політикани", а на майданчик NoMotors, де в цей час були спортсмени і машини, прибули поліцейські.

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Дрифт на Софійській площі: alyona alyona викликали на допит

За словами атлета, досить довго нікому не дозволяли залишати майданчик, але "після невеликого скандалу вдалося змусити поліцію опитати" його в якості свідка. Після цього правоохоронці викликали евакуатори, щоб забрати авто на штрафмайданчик.

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Гонщик додав, що клінінгова компанія все прибрала в обумовлені терміни – за 3 дні, а всі, хто "повилазили зі своїх нірок порозмазувати залишки гуми по площі", виявилися просто "статистами цього процесу".

Також Гринчук заявив, що подібні ролики знімають по всьому світу і часто проекти фінансуються міськими адміністраціями. Він висловив упевненість, що там "бачать вигоду від реклами міст і залучення інвестицій", а в Києві захотіли побачити "тільки сліди шин на 3 дні".

Що було раніше

У Мережі знімки страшних наслідків незаконного дрифту спорткарів. Софійську площу вибрали як локацію для зйомки рекламного ролика.

До того ж, на місці залишилися сліди від гуми, екстремальний дрифт був небезпечним для перехожих і проїзних машин.

З'ясувалося, що в одному зі спорткарів перебувала реперша alyona alyona. Артистка опублікувала кілька сторіз в соцмережі, проте невдовзі їх видалила.

Раніше ми повідомляли, що авто, які дріфтовать на історичній Софійській площі , можуть вилучити.

, можуть вилучити. Також нагадаємо, в МКІП обурені гонками в центрі столиці.