Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Копи затримали жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні сталася НП на вулиці Автозаводській, 99. За цією адресою невідомі пограбували відділення "УкрСиббанку".

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.

"Правопорушниця зайшла до приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під погрозою пістолетом почала вимагати гроші. Працівники банку виконали її вимогу, але на виході з будівлі її чекали співробітники поліції. Розпочато кримінальне провадження", – пишуть у повідомленні.

Відділення банку, де сталося пограбування. Фото: Нацполіція Києва

Реклама

В результаті інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, опитують свідків і спілкуються із затриманою.

Як пишуть в Мережі, пістолет у жінки був іграшковим.

Читайте також: Шахрайство з банкоматами: на що розраховують зловмисники

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама Відділення банку зсередини після НП. Фото: Нацполіція Києва

Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Євгена Харченка в Дарницькому районі невідомі вдарили чоловіка і відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що на Київщині повідомили про підозру учасникам розбійної банди, які викрали діамант вартістю 400 тис. доларів.