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Бросила коктейль Молотова и забрала деньги: в Киеве дерзко ограбили отделение банка

20 июля 2021 12:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Киеве сегодня произошло ЧП на улице Автозаводской, 99. По этому адресу неизвестные ограбили отделение банка "УкрСиббанк".

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Об этом сообщают местные СМИ.

"По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "ГРОМ" по розыску и задержанию лица женского пола, которая зашла в отделение банка и бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета забрала средства у кассиров", - пишут в Сети.

По предварительной информации, правоохранители задержали нападавшую.

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Информация уточняется.

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