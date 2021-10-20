Був сильно п'яний і позбавлений прав: з'явилися нові деталі погоні вантажівки в Києві

У Києві в Оболонському районі водій автокрана влаштував ДТП, внаслідок якої постраждали три особи. Як виявилося, чоловіка давно позбавили прав і в момент аварії він був п'яний.
Новими подробицями поділився перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на сторінці у Facebook.
Водія затримали небайдужі громадяни
Як стало відомо, нетверезий водій сів за кермо автокрана та скоїв ДТП, в якому травмувалися три особи. Після цього порушник втік і влаштував гонки по місту. Зупинити його допомогли небайдужі громадяни.
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Порушник був сильно п'яний
На місці події поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов перевірку і виявилося, що у нього 1,65 проміле – це майже у 8 разів більше встановленої норми.
Чоловіка позбавили прав на початку року
За інформацією правоохоронців, цього ж нетверезого водія на початку року суд вже позбавив права керування на 1 рік за те, що він їздив у стані алкогольного сп'яніння.
Що загрожує порушникові?
Чоловік отримав протокол за керування у стані сп'яніння за ч.2 ст. 130 КУпАП, також постанову по ч. 4 ст. 126, оскільки він вже був позбавлений права керування.
Адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 126 КУпАП передбачає накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень, а от за повторне керування у стані сп'яніння на водія чекає накладення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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