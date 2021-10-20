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Був сильно п'яний і позбавлений прав: з'явилися нові деталі погоні вантажівки в Києві

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 11:00
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Внаслідок ДТП постраждали три особи. Порушнику загрожує серйозний строк і штраф
У Києві п'яний водій влаштував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві п'яний водій влаштував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в Оболонському районі водій автокрана влаштував ДТП, внаслідок якої постраждали три особи. Як виявилося, чоловіка давно позбавили прав і в момент аварії він був п'яний.

Новими подробицями поділився перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на сторінці у Facebook.

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Водія затримали небайдужі громадяни

Як стало відомо, нетверезий водій сів за кермо автокрана та скоїв ДТП, в якому травмувалися три особи. Після цього порушник втік і влаштував гонки по місту. Зупинити його допомогли небайдужі громадяни.

Порушник був сильно п'яний

На місці події поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов перевірку і виявилося, що у нього 1,65 проміле – це майже у 8 разів більше встановленої норми.

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Чоловіка позбавили прав на початку року

За інформацією правоохоронців, цього ж нетверезого водія на початку року суд вже позбавив права керування на 1 рік за те, що він їздив у стані алкогольного сп'яніння.

Що загрожує порушникові?

Чоловік отримав протокол за керування у стані сп'яніння за ч.2 ст. 130 КУпАП, також постанову по ч. 4 ст. 126, оскільки він вже був позбавлений права керування.

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Адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 126 КУпАП передбачає накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень, а от за повторне керування у стані сп'яніння на водія чекає накладення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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