"Чорно***а мавпа". У Києві таксист жорстоко побив іноземця (фото)

Водій скасував замовлення та поїхав

У столиці таксист напав і побив темношкірого чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві таксист побив пасажира-іноземця за те, що він попросив увімкнути в машині радіо "Маямі".

Про це потерпілий чоловік повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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Як розповів потерпілий, він із друзями викликав таксі. Коли компанія сіла в машину, чоловік попросив водія включити радіо "Маямі".

"Він відмовився і я запитав: "А що можна включити?". Він запитав, чи я не приколююся, скасував поїздку і сказав нам вийти з машини. Після чого ми вийшли, він вийшов теж, різко вдарив мене в обличчя і крикнув: "Нічого я тобі не ввімкну, чорно***а мавпа", – повідомив чоловік.

Постраждалий чоловік. Фото: "Реальний Київ"

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У Києві таксист пограбував іноземця-пасажира, який вийшов курити

У Києві 2019 року на Оболоні поліцейські затримали таксиста за пограбування іноземця. Так, водій побачив у пасажира чималу суму грошей та вирішив пограбувати його.

"У поліцію по допомогу звернувся іноземець, який повідомив, що його пограбували. На таксі він повертався додому з розважального закладу. Дорогою попросив водія зупинитися, щоб покурити, але щойно вийшов, таксист утік. В автомобілі залишилася сумка потерпілого, в якій було 1100 доларів США, 200 тисяч гривень та ноутбук", – йдеться у повідомленні.

Поліція відпрацювала камери відеоспостереження на місці події і встановила марку та маршрут автомобіля. Пізніше поліцейські встановили місцезнаходження авто, а через деякий час затримали і власника. Зловмисником виявився 34-річний киянин, який зізнався у скоєному.

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