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Зупинило дерево: у Києві п'яний пасажир викрав та розбив машину таксиста

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 19:56
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Таксист висадив пасажирів, але вони почали штовханину. Потім один із пасажирів викрав авто
В Киеве у таксиста отобрали машину.
В Киеве у таксиста отобрали машину. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві п'яні пасажири влаштували бійку з таксистом, а потім викрали його авто. Щоправда, викрадач напідпитку не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Подробиці конфлікту

Таксист підвозив двох чоловіків та дівчину до пункту призначення. Однак через те, що пасажири були п'яні, зухвало себе поводили та провокували конфлікт, водій вирішив відмовитись від замовлення та зупинив авто.

Рішення автовласника пасажири сприйняли негативно та на вулиці почали з’ясовувати стосунки. У результаті виникла штовханина, під час якої один із чоловіків, скориставшись моментом, сів за кермо та поїхав, залишивши водія і знайомих на місці.

Зловмисник проїхав близько кілометру, допоки не в’їхав у дерево, після чого покинув авто та втік з місця події.

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За справу взялася поліція

Працівники карного розшуку поліції встановили особу підозрюваного. Це – 29-річний місцевий мешканець.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Ще одна бійка з таксистом

Конфлікт стався сьогодні, 29 жовтня, о 6-й ранку. На Хрещатику до таксиста сіли троє хлопців, які були без масок.

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"Я сказав їм, що маски одягніть і ми поїдемо. Один почав мене душити – я вирвався і вискочив із машини. А потім почали бити" , – розповів водій.

Внаслідок цього чоловіка повалили на землю ударом в обличчя і штовхали ногами, погрожуючи розправою, якщо їх безкоштовно не відвезуть у Бровари. Чоловікові довелося везти хлопців до пункту призначення. А потім уже він поїхав до лікарні.

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