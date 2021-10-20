Ще кілька пошкоджені. У Києві біля житлових будинків згоріли п'ять автомобілів

Слідство з'ясовуватиме, був це підпал чи причиною стало замикання в одному з автомобілів

На Теремках у дворі ЖК згоріли п'ять автомобілів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Голосіївському районі Києва 20 жовтня близько 05:00 сталася пожежа на парковці біля житлових будинків.

Про це пише "Інформатор".

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Пожежа сталася за адресою вулиця Ломоносова, 60/5.

У дворі житлового будинку згоріли п'ять автомобілів. Ще кілька поруч стоять пошкоджені полум'ям. Коли на місце приїхали рятувальники, вони не могли довго заїхати у двір через сильну запаркованість території.

Пожежа на Теремках. Фото: "Інформатор"

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У Києві згоріли п'ять авто. Фото: "Інформатор"

Пожежа на Теремках. Фото: "Інформатор"

Схожа ситуація

У Київській області, де раніше спалили автомобіль відомого блогера, на парковці ЖК Paradise Avenue в селі Крюківщина сталася серйозна пожежа. Невідомі підпалили машини, причому вдруге за останні шість місяців.

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Інцидент стався о 2:00 24 вересня на парковці нового житлового комплексу. На відео з камер відеоспостереження видно, як невідомий чоловік розливає на машини пальне, після чого вони спалахують.

На місці події працювали рятувальники, вони загасили вогонь. Втім, врятувати деякі машини не вдалося.

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