Водієві довелося вистрибувати на ходу. У Києві згорів дотла автомобіль

Некерований автомобіль зупинився тільки після зіткнення з узбіччям

У Києві згорів позашляховик, водієві довелося вистрибувати на ходу. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні 11 вересня в Святошинському районі столиці, на проспекті Палладіна, на ходу загорівся позашляховик. Водієві довелося вистрибнути з машини на ходу.

"За попередньою інформацією авто загорілося, водій вистрибнув на ходу, після чого був госпіталізований", – повідомила нам речник поліції Святошинського району поліції Тетяна Мельник.

Позашляховик рухався по вулиці Малинська, що в Святошинському районі столиці, і почав горіти. Водій не зміг зупинити авто і вистрибнув на ходу. Авто продовжило рух і зупинився вже після зіткнення з узбіччям.

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Врятувати машину не змогли, транспорт згорів дотла / Фото: Новини Live

У свою чергу, спікер рятувальників Києва Світлана Водолага нам розповіла, що в гасінні пожежі були задіяні київські пожежники.

"Нам надійшов виклик про палаючий авто. На місце прибули пожежники. Водій був живий", – повідомила нам Світлана Водолага.

На трасі Київ-Одеса спалахнуло авто – згоріло дотла

Раніше ми повідомляли, що на Одеській трасі (Київська область) рано вранці сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль. На місці працювали співробітники ДСНС, що стало причиною загоряння, встановить слідство.

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