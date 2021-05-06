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"Господи, допоможіть": в Київській області невідомі на BMW обпоїли і викрали 14-річну (відео)

6 травня, 11:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Насилу дівчині вдалося повідомити копам марку машини і місце, де вона перебувала

У Київській області двоє хлопців напоїли невідомою речовиною 14-річну дівчину і намагалися її викрасти.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Білої Церкви в Facebook.

Дівчина сама зв'язалася з патрульними, але не могла чітко пояснити, де знаходиться.

"Патрульні зрозуміли, що вона не може розмовляти. Оскільки заявниця в незвичайному форматі почала відповідати на питання охоронців порядку, інспектори припустили, що поруч із нею перебували невідомі, які заподіяли їй шкоду", – йдеться в повідомленні.

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Як виявилося, постраждала перебувала в автомобілі, з якого не могла вийти. Невідомі закривали авто, а місце дислокації швидко змінювали.

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Насилу дівчині вдалося описати марку машини і місцевість, де вона перебувала.

"На околиці міста біля АЗС інспектори виявили дівчину, яка на очах поліцейських знепритомніла", – додають у поліції.

Постраждалою виявилася 14-річна мешканка Білої Церкви. Копи супроводили швидку до медичного закладу. Зараз дитина госпіталізована і перебуває під наглядом лікарів.

Раніше ми писали, що в Києві іноземці викрали блогера і, погрожуючи зброєю, змусили віддати $1,4 млн.

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Нагадаємо, в центрі столиці, на бульварі Лесі Українки, затримали двох чоловіків, які погрозами вибивали у іноземця уявний борг.

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