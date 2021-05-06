"Господи, помогите": в Киевской области неизвестные на BMW опоили и похитили 14-летнюю (видео)

В Киевской области двое парней напоили неизвестным веществом 14-летнюю девушку и пытались ее похитить.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Белой Церкви в Facebook.
Девушка сама связалась с патрульными, но не могла внятно объяснить, где находится.
"Патрульные поняли, что она не может разговаривать. Поскольку заявительница в необычном формате начала отвечать на вопросы блюстителей порядка, инспекторы предположили, что рядом с ней находились неизвестные, которые причинили ей вред", – говорится в сообщении.
Как оказалось, пострадавшая находилась в автомобиле, из которого не могла выйти. Неизвестные закрывали авто, а место дислокации быстро меняли.
С трудом девушке удалось описать марку машины и местность, где она находилась.
"На окраине города возле АЗС инспекторы обнаружили девушку, которая на глазах полицейских потеряла сознание", – добавляют в полиции.
Пострадавшей оказалась 14-летняя жительница Белой Церкви. Копы сопроводили скорую в медицинское учреждение. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
Ранее мы писали, что в Киеве иностранцы похитили блогера и, угрожая оружием, заставили отдать $1,4 млн.
Напомним, в центре столицы, на бульваре Леси Украинки, задержали двух мужчин, которые угрозами выбивали у иностранца воображаемый долг.