"Хотів побути сам". У Києві всю ніч шукали п'ятирічного хлопчика (фото)

Психолог пояснила, що в такому віці дітям не властиво тікати з дому, тому батькам варто задуматися

У Києві всю ніч шукали п'ятирічного хлопчика. Він утік від мами на самокаті на вулиці. По тривозі підняли всю поліцію столиці.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Артем увечері 27 червня катався на самокаті у дворі, а потім зник.

"Мама не змогла його наздогнати, і він загубився. Тобто вона прибігла на перехрестя, а його вже немає. А там три сторони, і не знаєш, з якої шукати. А він спустився у підземний перехід, сховався, а потім пішов", – розповів дідусь дитини.

Як тільки мати зрозуміла, що сама сина не знайде, зателефонувала в поліцію. Усю ніч хлопчика шукали 50 правоохоронців, волонтери та кінологи. Прочісували весь Голосіївський район, де живе сім'я. Знайшли Артема тільки сьогодні близько восьмої ранку за кілька кілометрів від дому.

"Він з кущів вийшов на нас. Каже, що ще ховався від нас", – зазначив поліцейський Руслан Переметний.

Артем був неподалік музею під відкритим небом у Пирогові. Найімовірніше, він провів там усю ніч. Дитину відразу відвезли до лікарів – з ним усе добре.

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Сам Артем розповів, що втік навмисно, тому що "хотів побути на самоті".

Однак психолог Олена Рихальська пояснює, що таким маленьким дітям не властиво тікати з дому. Для них дім асоціюється з захистом. Тому експерт припускає – хлопчик міг втекти, бо не почувався в безпеці.

"Дуже важливий аспект у тому, що дитину не треба звинувачувати. Не слід говорити, що він зробив щось не так. Потрібно обійняти, пригорнути до себе, сказати: "Боже мій, як ми хвилювалися, як ми тебе любимо. Може, ми щось зробили не так", – радить Рихальська.

На згадку про щасливий кінець поліцейські подарували Артему машинку. На матір склали адміністративний протокол за поганий догляд за дитиною, їй загрожує штраф до 1700 гривень.

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Нагадаємо, у Київській області зникли двоє дівчат – 16 і 17 років. Батьки не змогли самі знайти дітей і звернулися у поліцію.

Крім того, раніше в Києві 6-річна дівчинка зникла з дитячого майданчика.

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