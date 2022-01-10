Через негоду? У Києві на ходу спалахнув трактор комунальників (відео)

Випадкові перехожі змогли власними силами загасити вогонь

У столиці горів транспорт комунальників. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 10 січня, у Києві під час роботи комунальників спалахнув трактор. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".

Реклама

Деталі

10 січня на Столичному шосе під час роботи спалахнув трактор. За словами переляканого водія, пожежа могла статися через коротке замикання. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Випадкові перехожі змогли власними силами загасити вогонь, тож рятувальникам ДСНС залишалося лише змити пальне з асфальту.

Реклама

У Кривому Розі в насос затягнуло трьох працівників водоканалу

У Кривому Розі 18 вересня на підприємстві під час виконання робіт загинуло троє осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження.

"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло у насос", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці за зазначеним фактом внесли відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

У пресслужбі ДСНС розповіли, що 18 вересня о 10:08 рятувальникам надійшло повідомлення про надзвичайну подію від диспетчера КП "Кривбасводоканал". Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що тіла без ознак життя перебувають у конструкції горизонтального відстійника на глибині 6 метрів.

Реклама

З дна відстійника мотузкою підняли тіла загиблих на поверхню. Загинули три особи (1962, 1982 і 1978 року народження).

Місцевий журналіст Олег Єрмолинський заявив, що загинули працівники "Кривбасводоканалу". Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів у приміщенні, і їх затягнуло в насос.

Раніше ми писали: