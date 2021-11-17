Відомий художник Сергій Поярков спровокував ДТП: постраждалий водій у лікарні (фото)

Художник отримав травму голови, а водія іншого транспортного засобу госпіталізували з травмами

Позашляховик художника врізався в автомобіль Skoda/Колаж: Сьогодні

У Києві відомий художник Сергій Поярков потрапив у ДТП. Чоловік мчав позашляховиком на червоне світло.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі ДТП

Як з'ясувала знімальна група "Магнолії-ТВ", автопригода сталася на вулиці Кирилівській. Поярков рухався позашляховиком Toyota. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати із середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофора і протаранив автомобіль Skoda, який їхав по прямій на своє зелене світло.

Водія автомобіля Skoda забрали до лікарні/Фото: Магнолія-ТВ

Попри травму голови, Сергій Поярков відмовився від госпіталізації/Фото: Магнолія-ТВ

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За словами Сергія Пояркова, він правил дорожнього руху не порушував/Фото: Магнолія-ТВ

Водія легковика госпіталізували

Водія автомобіля Skoda із численними травмами госпіталізували до лікарні. Наразі про його стан нічого не відомо.

Що з Поярковим?

Сергій Поярков розповів, що правил не порушував та завертав на вулицю Білицькому на зелений сигнал світлофора. Художник травмував голову, проте від шпиталізації відмовився.

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Смертельна ДТП у Києві

У Києві сталося смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля знепритомнів під час руху.

Чоловік, який працював у службі Uber, віз пасажирку на автомобілі KIA. За словами жінки, водієві стало погано і він знепритомнів за кермом. Автомобіль відкинуло на бордюр, а потім у стовп та дерево.

Після ДТП пасажирка автомобіля одразу викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть водія. На місці ДТП працюють правоохоронці, які і з'ясовуватимуть всі обставини аварії.

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