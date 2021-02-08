Через сніг Київ стоїть у 8-бальних заторах: куди краще не їхати (карта)

Сьогодні ввечері на всіх центральних вулицях складна дорожня обстановка

У Києві ввечері 8 лютого утворилися великі затори. На дорогах столиці в багатьох районах ускладнено рух.

Реклама

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Лівий берег

Перед Русанівським мостом на Броварському проспекті – від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" "стоїть" рух.

Великий затор на Харківському шосе.

Реклама

Правий берег

На Столичному шосе великий затор від Видубичів до вулиці Академіка Заболотного.

Від станції метро "Теремки" до "Голосіївської" в сторону Деміївки пробка.

Реклама

На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборній. Від метро "Житомирська" до метро "Берестейська" "стоїть" рух.

На Оболоні корки утворилися на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівської, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.

центр

У центрі практично всі дороги "червоні". Затори – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста і Набережно-Рибальської.

Реклама

Також "стоїть" вулиця Глибочицька, вулиця В'ячеслава Чорновола, бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиці Січових Стрільців, вулиця Велика Житомирська, бульвар Дружби Народів.

Крім того, затори на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут.

Нагадаємо, сьогодні негода паралізував столицю, в місті було безліч ДТП.

Раніше ми писали, що 9 лютого, киян знову очікують складні погодні умови: хуртовини, ожеледь, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама