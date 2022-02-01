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Кому-то помешал. В Киеве на стройке снесли забор (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 19:23
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Устанавливать все детали этого происшествия поручили местным участковым офицерам полиции
В полиции уже отреагировали на сломанный забор
В полиции уже отреагировали на сломанный забор / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе города Киева на стройке возле парка сломали забор. О том, что снесли забор, сообщил в полицию охранник стройки.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В Telegram-канале "Киев без цензуры" написали, что инцидент произошел на строительстве очередного ЖК в Соломенском ландшафтном парке по ул. Генерала Шаповала 1-3.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайт "Сегодня" заверили, что территория на улице генерала Шаповала, где снесли строительный забор, не относится к парковой зоне, а тем более к Соломенскому ландшафтному парку.

В полиции Соломенского района нам сообщили, что вызов на демонтаж забора по этому адресу поступил вчера, 31 января.

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"О том, что снесли забор, сообщил в полицию охранник стройки. На место выезжали сотрудники полиции. Информацию о событии внесено в единый журнал заявлений и сообщений. Устанавливать все детали этого происшествия поручено местным участковым офицерам полиции", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.

Там дополняют, что строительный забор был установлен не на территории парка.

У участковых офицеров есть 30 дней, чтобы установить все детали по поводу демонтажа забора.

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Фото: Telegram-канал "Киев без цензуры"

В Киеве снова оградили участок и вырезают деревья

В Киеве начали еще одно незаконное строительство. В Голосеевском районе на улице Жуковского, 5 рабочие оградили участок забором и вырезают деревья. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

В Сети уточнили, что паспорта объекта, чтобы проводить там работы, нет.

"В этот раз на Жуковского, 5. Забор установили, деревья вырезают, паспорта объекта нет. Классика", – написали в публикации.

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