Легкий заробіток? У Києві контролер змусив школяра заплатити штраф на особисту картку

У Києві, де останнім часом в метро спостерігаються шалені черги, контролер в тролейбусі змусив 12-річного школяра заплатити штраф, тому що той був без учнівського квитка. Причому гроші попросив надіслати йому на картку.
Про це в Facebook повідомила мати хлопчика.
Як все відбулося
За словами жінки, її син їхав на тренування в тролейбусі №37. Згодом в салон зайшли працівники КП Київпастранс. Хлопчик забув удома учнівський квиток. Через це один з контролерів почав йому погрожувати, а потім зажадав, щоб той заплатив штраф у розмірі 160 гривень. Причому гроші змусив перевести на банківську картку.
"Так, він порушив правила проїзду, електронні квитки ніяк не виготовлять, але" розводити" дітей і поповнювати свої картки це вже занадто", — обурюється мати дитини.
Що кажуть в КП Київпастранс
У КП Київпастранс відреагували на інцидент. Повідомили, що контролера, який змусив хлопчика перевести гроші на його особистий рахунок, звільнили. Крім того, 160 гривень, які дитина перевела на картку працівника, повернули назад.
Як отримати електронний учнівський квиток
- Увійдіть у систему scard.kyivcity.gov.ua
- Знайдіть в системі дані про свою дитину і приєднайте її картку до свого облікового запису.
- Завантажте актуальне фото дитини.
- Сформуйте замовлення учнівського е-квитка й отримаєте рахунок на оплату.
- Оплатіть замовлення (онлайн або через банк).
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