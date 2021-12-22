Людей дістають за допомогою спецінструментів: у Києві сталася жахлива ДТП (відео)

Внаслідок аварії ускладнений рух на Броварському проспекті

На місці аварії працюють спецслужби/Колаж: "Сьогодні"

У Києві, де протягом дня через погодні умови затримується транспорт та затори на дорогах, сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали люди.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Броварському проспекті в столиці. Зіткнулися одразу декілька автомобілів. Деякі транспортні засоби настільки пошкоджені, що людей довелося діставати за допомогою спеціальних інструментів. На місці аварії ускладнений рух. Нині там працюють рятувальники, медики та слідчо-оперативна група.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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