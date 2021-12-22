Людей дістають за допомогою спецінструментів: у Києві сталася жахлива ДТП (відео)

У Києві, де протягом дня через погодні умови затримується транспорт та затори на дорогах, сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали люди.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася на Броварському проспекті в столиці. Зіткнулися одразу декілька автомобілів. Деякі транспортні засоби настільки пошкоджені, що людей довелося діставати за допомогою спеціальних інструментів. На місці аварії ускладнений рух. Нині там працюють рятувальники, медики та слідчо-оперативна група.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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