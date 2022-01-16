На автостоянці в Києві сталася пожежа з вибухом, є постраждалий (фото)

У Києві сталася пожежа на автостоянці. В результаті охоронець отримав опіки. Крім того, згорів автомобіль, залишений на стоянці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Подробиці
Інцидент стався 16 січня о 10:33 на вулиці Григоровича-Барського, 5 у Святошинському районі столиці.
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На місце приїхали рятувальники. Вони побачили, що пожежа виникла в приміщенні охорони автостоянки та розповсюдилась на поруч припаркований автомобіль. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.
Об 11:03 пожежу локалізували, а об 11:11 повністю загасили.
Вибухнув балон
Під час гасіння рятувальники знайшли та винесли на безпечну відстань газовий балон. Пізніше стало відомо, що до прибуття пожежних підрозділів ще один газовий балон вибухнув.
Постраждав охоронець
Внаслідок отримав опіки II-III ступеню обох рук, голови та ноги охоронець стоянки. Його передали медикам, а потім госпіталізували до опікового центру.
На місці було залучено 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Місце пожежі. Фото: ДСНС
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