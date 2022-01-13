Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Полум'я охопило 1000 "квадратів": під Києвом масштабна пожежа (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 09:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає, зараз ситуація контрольована
Під Києвом горять використані автомобільні шини
Під Києвом горять використані автомобільні шини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бородянці Київської області почалася пожежа у складському приміщенні з автомобільними шинами. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Реклама

На складі недіючого заводу "Борекс" горять використані автомобільні шини. Площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.

До гасіння залучено 27 людей та 7 одиниць техніки ДСНС.

Реклама

У Києві спалахнула велика пожежа на Виноградарі

У Києві 11 січня сталася пожежа на вул. Світлицького, 35.

Як повідомили у ГУ ДСНС "Сьогодні", тут спалахнув металевий ангар розміром 15 на 20 метрів.

"Ангар прибудований до двоповерхової будівлі, де розміщений кондитерський цех. Є загроза поширення вогню на кондитерський цех. Пожежі надано підвищений ранг небезпеки", – повідомили у ДСНС Києва.

Як пізніше повідомили в прес-службі ДСНС, з ангару було евакуйовано сім вуглекислотних балонів, тим самим пожежники запобігли можливому вибуху.

Реклама

"О 18:58 спалах локалізовано на площі 300 кв. метрів і о 19:32 – ліквідовано" , – повідомили рятувальники.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні: кому це потрібно і навіщо – відповідь психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Вигнали на мороз і сміялися в обличчя": ми поговорили з мешканкою знесеного гуртожитку у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Вигнали на мороз і сміялися в обличчя": ми поговорили з мешканкою знесеного гуртожитку у Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому, 13 січня 1877 року, народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 546

захворіло за тиждень в Києві

-7%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти