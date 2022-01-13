Полум'я охопило 1000 "квадратів": під Києвом масштабна пожежа (фото)

За інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає, зараз ситуація контрольована

Під Києвом горять використані автомобільні шини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бородянці Київської області почалася пожежа у складському приміщенні з автомобільними шинами. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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На складі недіючого заводу "Борекс" горять використані автомобільні шини. Площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.

До гасіння залучено 27 людей та 7 одиниць техніки ДСНС.

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У Києві спалахнула велика пожежа на Виноградарі

У Києві 11 січня сталася пожежа на вул. Світлицького, 35.

Як повідомили у ГУ ДСНС "Сьогодні", тут спалахнув металевий ангар розміром 15 на 20 метрів.

"Ангар прибудований до двоповерхової будівлі, де розміщений кондитерський цех. Є загроза поширення вогню на кондитерський цех. Пожежі надано підвищений ранг небезпеки", – повідомили у ДСНС Києва.

Як пізніше повідомили в прес-службі ДСНС, з ангару було евакуйовано сім вуглекислотних балонів, тим самим пожежники запобігли можливому вибуху.

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"О 18:58 спалах локалізовано на площі 300 кв. метрів і о 19:32 – ліквідовано" , – повідомили рятувальники.

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