Полум'я охопило 1000 "квадратів": під Києвом масштабна пожежа (фото)

У Бородянці Київської області почалася пожежа у складському приміщенні з автомобільними шинами. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
На складі недіючого заводу "Борекс" горять використані автомобільні шини. Площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.
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До гасіння залучено 27 людей та 7 одиниць техніки ДСНС.
У Києві спалахнула велика пожежа на Виноградарі
У Києві 11 січня сталася пожежа на вул. Світлицького, 35.
Як повідомили у ГУ ДСНС "Сьогодні", тут спалахнув металевий ангар розміром 15 на 20 метрів.
"Ангар прибудований до двоповерхової будівлі, де розміщений кондитерський цех. Є загроза поширення вогню на кондитерський цех. Пожежі надано підвищений ранг небезпеки", – повідомили у ДСНС Києва.
Як пізніше повідомили в прес-службі ДСНС, з ангару було евакуйовано сім вуглекислотних балонів, тим самим пожежники запобігли можливому вибуху.
"О 18:58 спалах локалізовано на площі 300 кв. метрів і о 19:32 – ліквідовано" , – повідомили рятувальники.
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