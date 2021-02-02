На Голосієві 13-річна дівчинка загинула, впавши з балкону висотки

Дитина жила у будинку, біля якого вона загинула

У Голосіївському районі Києва поліцейські встановлюють обставини падіння 13-річної дівчинки з балкону багатоповерхівки. Неповнолітня загинула на місці.

Про це Відділ комунікації поліції Києва повідомляє у Facebook.

Трагедія сталася о 16:00 на вулиці Михайла Максимовича, що розташована неподалік станції метро Васильківська. На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група територіального й Головного управлінь поліції, інспектори ювенальної превенції та лікарі.

/ Фото: kiev.informator.ua

За попередньою інформацією, дівчинка, 2007 року народження, впала з балкону 17-го поверху. Вона – мешканка будинку, де сталася пригода.

Нагадаємо, 6 січня у спальному мікрорайоні Києва, на Воскресенці неадекватна жінка викинула з вікна трирічну дитину, після чого продовжила кидатися по людях шматками шиферу.

А в селі Чайка під Києвом з балкона 15 поверху впав 10-річний хлопчик. Дитина загинула.

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