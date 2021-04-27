Сам хлопець ніколи не стояв на обліку у ювенальних поліцейських

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з сусідами будинку на вулиці Ревуцького, де шістнадцятирічний підліток зарізав усю свою родину.

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Трагедія сталася на вулиці Ревуцького. Будинок, в якому проживала сім'я, багатоповерховий на кілька під'їздів. Про те, що трапилося, знають навіть працівники сусіднього продуктового кіоску.

Відео: Сьогодні

"Загибла сімейна пара часто заходила до мене в магазин. Були нормальними людьми. Маленького сина водили в садок, а потім у школу. Заходили іноді за хлібом або молоком. Може, і випивали, але я за всіма не стежу. Загиблу жінку шукали її родичі, буквально вчора заходили в магазин, але я її вже як днів три не бачила", – розповіла продавщиця кіоску.

Чоловіки, які влаштували перекур на загальному балконі будинку, повідомили, що вбивство сталося на сьомому поверсі їхнього парадного.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

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Піднімаємося на ліфті до квартири, де сталася трагедія.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Двері опечатані поліцією, причому на печатці стоїть сьогоднішнє число – 27 квітня.

Реклама Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Сусіди по поверху вже явно втомилися від уваги поліції і ЗМІ. На цьому ж поверсі вчора була здійснена крадіжка – у жінки вкрали сумку.

Випивали і скандалили

"Сусіди дуже любили алкоголь. Це була скандальна сім'я. Назвати їх благополучними я не можу. Підлітка, якого звинувачують у вбивстві своєї сім'ї, бачив часто. Він невеликого зросту. Вітався у відповідь при зустрічі. Але ми з цією сім'єю не спілкувалися. Навіть не знаємо, чим вони жили, але постійно слухали всі їхні скандали і крики. Вони вели свій спосіб життя. Сюди неодноразово викликали поліцію на регулярний шум і бійки в їхній квартирі", – розповідає нам сусід по сходовій клітці.

Інші мешканці будинку теж кажуть, що сім'я регулярно скандалила і влаштовувала сварки, які чули сусіди.

Говорив, що батьки його дістали

Мешканці будинку кажуть, що живуть тут по 25 років, а сім'я, в якій сталася трагедія, оселилася тут років п'ять тому.

"З їхнім поселенням у будинку відразу стало помітно шумно. Я постійно чула скандали з їхньої квартири, п'яні крики, розбирання, лайку. Глава сімейства у дворі прив'язував до дерева свій мопед. Я, звичайно, обурювалася, але йому нічого не говорила. Зауваження зробив хтось із сусідів, і він почав прив'язувати мопед до стовпа. Вони постійно пили і курили. А їхній хлопчик невеликого зросту, худенький. Як на мене, він хороший дитина, просто загнаний своїми батьками. Я з ним говорила, радила кинути палити, оскільки нікотин вбиває клітини росту. Він начебто послухався. Радила йому займатися спортом. Здається, він навіть вступив на навчання до технікуму на якусь робітничу спеціальність. Про батьків говорив, що вони хворі – постійно п'ють і його вже дістали", – розповідає Ольга, ще одна сусідка.

Реклама Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Викинули у вікно кішку

Сусіди кажуть, що часто пригощали цукерками найменшого члена цієї родини.

"Я його завжди підгодовувала цукерками, йому їх явно не вистачало. Батьки постійно пиячили. Навіть одного разу викинули у вікно кішку за те, що та погриз вазон. Я ще ту кішку підібрала і прилаштувала в притулок, оскільки люблю тварин і підгодовую. Старший син був мовчазний і ходив як тінь, з капюшоном на голові. Думаю, у нього вже просто не витримали нерви, важко дуже жити у постійному стресі і напрузі. У них постійно горіло світло, і лайку чули всі з вікна. Потім настало затишшя. Глава сімейства хвалився, що він збирається розлучитися зі своєю дружиною і дітей забере собі, мовляв, купив уже квартиру – родичі допомогли. Був окриленим, мовляв, діти тепер будуть жити в гарній атмосфері", – розповідає ще одна сусідка.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Підліток три дні прожив у квартирі з трупами своїх рідних.

"Старший брат дуже дбав про молодшого. Зав'язував йому шнурки, забирав з вулиці і шукав у дворі. Навіть страшно подумати, що він після цього його вбив. Напевно, щоб той потім не мучився по дитбудинках і не отримав стрес від того, що зробив старший брат", – каже сусідка.

На обліку не стояв

У поліції Києва підтверджують, що виклики за цією адресою були і раніше.

"Так, конфлікти в цій родині були. Але сам хлопець не стояв на обліку у ювенальних поліцейських. Він навчався в технікумі", – додають в поліції Києва.

Там уточнюють, що вбивство підліток скоїв ще 22 квітня. Він посварився з батьком і завдав йому кілька ударів ножем, потім убив матір і молодшого брата, який в цей час спав.

Хлопець прожив кілька днів у квартирі зі своїми убитими родичами. Виходив на вулицю і повертався, а коли тривогу забила його бабуся, він вийшов на вулицю і ховався біля будинку. Поліцейські затримали хлопця. У нього вилучили ніж зі слідами крові.

Раніше ми писали, що 16-річний підліток, який зарізав ножем всю свою сім'ю, постійно конфліктував з батьками.

Нагадаємо, в Дніпровському районі Києва недавно убили чоловіка – йому нанесли удар у шию.