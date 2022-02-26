Оборона Києва – у столиці значно продовжили комендантську годину

Жителям Києва не рекомендовано перебувати на вулиці після того, як починає темніти. Столична влада продовжила комендантську годину.
"26 лютого 2022 року комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого", – повідомив Кличко.
Усіх цивільних, які перебуватимуть на вулиці під час комендантської години будуть прирівнювати до диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Кличко просить із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.
Далі по темі
У Києві немає російських військ, лише диверсанти
"Ворог намагається прорватися з боку Гостомелю, Житомира. Там агресори знешкоджені. Нині у Києві діють диверсійні групи – було кілька зіткнень, стрілянина. Поранено станом на 6:00 ранку, 35 осіб, з них двоє дітей", – раніше заявив Кличко у відеозверненні.
Чати у соцмережах Київщини заполонили російські агенти
Форуми та гурти у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.