Чати у соцмережах Київщини заполонили російські агенти – що робити

Автори приєдналися до груп лише з 25 лютого і пишуть в основному російською

Кияни борються з окупантами у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Форуми та гурти у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.

Про це повідомляє сайт Українська правда.

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Як повідомляють у пабликах, всі автори приєдналися до груп лише з 25 лютого і пишуть здебільшого російською.



Що робити, якщо ви побачили такі питання і переконалися, що автор є новим учасником форуму:

1. Подавайте скаргу адміну групи;

2. Величезними літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.