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Оборона Киева – в столице значительно продлили комендантский час

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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26 февраля, 13:26
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Находиться вне дома запрещено с 17:00 до 8:00
Киев 26 февраля. Фото Reuters
Киев 26 февраля. Фото Reuters

Жителям Киева не рекомендовано находиться на улице после того, как начинает темнеть. Столичные власти продлили комендантский час.

"26 февраля 2022 года комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", – сообщил Кличко.

Всех гражданских, которые будут находиться на улице во время комендантского часа будут приравнивать к диверсионно-разведывательным группам врага.

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Кличко просит с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.

В Киеве нет российских войск, только диверсанты

"Враг пытается прорваться со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют диверсионные группы – было несколько столкновений, перестрелки. Ранены, по состоянию на 6:00 утра, 35 человек, из них двое детей", – ранее заявил Кличко в видеообращении.

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Чаты в соцсетях Киевщины заполонили русские агенты

Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.

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