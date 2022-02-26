Оборона Киева – в столице значительно продлили комендантский час

Находиться вне дома запрещено с 17:00 до 8:00

Киев 26 февраля. Фото Reuters

Жителям Киева не рекомендовано находиться на улице после того, как начинает темнеть. Столичные власти продлили комендантский час.

"26 февраля 2022 года комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", – сообщил Кличко.

Всех гражданских, которые будут находиться на улице во время комендантского часа будут приравнивать к диверсионно-разведывательным группам врага.

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Кличко просит с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.

В Киеве нет российских войск, только диверсанты

"Враг пытается прорваться со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют диверсионные группы – было несколько столкновений, перестрелки. Ранены, по состоянию на 6:00 утра, 35 человек, из них двое детей", – ранее заявил Кличко в видеообращении.

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Чаты в соцсетях Киевщины заполонили русские агенты

Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.