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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Остановило дерево: в Киеве пьяный пассажир угнал и разбил машину таксиста

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 19:56
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Таксист высадил пассажиров, но они начали драку. Затем один из пассажиров угнал авто
В Киеве у таксиста отобрали машину.
В Киеве у таксиста отобрали машину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пьяные пассажиры устроили драку с таксистом, а затем угнали его авто. Правда, похититель не справился с управлением и въехал в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Подробности конфликта

Таксист подвозил двух мужчин и девушку в пункт назначения. Однако из-за того, что пассажиры были пьяны, вызывающе себя вели и провоцировали конфликт, водитель решил отказаться от заказа и остановил авто.

Решение автовладельца пассажиры восприняли отрицательно, и на улице начали выяснять отношения. В результате возникла толкотня, во время которой один из мужчин, воспользовавшись моментом, сел за руль и уехал, оставив водителя и знакомых на месте.

Злоумышленник проехал около километра, пока не въехал в дерево, после чего покинул авто и скрылся с места происшествия.

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За дело взялась полиция

Сотрудники уголовного розыска полиции установили личность подозреваемого. Это – 29-летний местный житель.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна потасовка с таксистом

Конфликт произошел сегодня, 29 октября, в 6 утра. На Крещатике к таксисту сели трое без масок.

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"Я сказал им, что маски наденьте и мы поедем. Один начал меня душить – я вырвался и выскочил из машины. А потом начали бить" , – рассказал водитель.

В результате мужчину повалили на землю ударом в лицо и толкали ногами, угрожая расправой, если их бесплатно не отвезут в Бровары. Мужчине пришлось везти парней в пункт назначения. А потом уже он уехал в больницу.

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