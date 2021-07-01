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Відлетіли на кілька метрів: в Києві легковик збив жінку з дитячим візком

1 липня 2021 19:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Постраждалі в аварії переходили дорогу в недозволеному місці – їх госпіталізували

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 1 липня, в Києві, на вулиці Будівельників сталася ДТП – автомобіль збив жінку з дитиною у візку.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Виявилося, що молода мама з коляскою переходила дорогу в непередбаченому місці. Удар був такої сили, що жінка з дитиною відлетіли на кілька метрів.

На місце відразу ж викликали правоохоронців та медиків. Постраждалим надали медичну допомогу – їх госпіталізували.

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Зазначимо, що жінка-водій легковика, під колеса якої потрапила мама з дитиною, залишилася на місці аварії чекати приїзду поліції.

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Раніше ми повідомляли, що на Київщині сталася сьогодні серйозна ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі в сторону столиці біля Капітанівки зіткнулися три авто.

Також нагадаємо, в Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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