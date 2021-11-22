Відірвало колесо та вилетіли вікна: у Києві маршрутка з пасажирами влетіла у відбійник

У Києві 22 листопада маршрутка влетіла у відбійник. У момент зіткнення всередині було кілька пасажирів.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Від удару у автомобіля відірвало колесо та вилетіли вікна. Водій маршрутки пояснив, що вивернув кермо вправо, щоб уникнути зіткнення, коли із зустрічної смуги нібито виїхав автомобіль.
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У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
П'яний водій транспортного засобу врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я. Водій відбувся легким переляком. В автомобілі спрацювали подушки безпеки.
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