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У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус: легковик після удару загорівся (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 листопада, 21:41
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Очевидці аварії загасили транспортний засіб
В легковику спрацювали подушки безпеки, тому водій не постраждав/Колаж: Сьогодні
В легковику спрацювали подушки безпеки, тому водій не постраждав/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно копи збили мотоцикліста, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі ДТП

П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я. Водій відбувся легким переляком. В автомобілі спрацювала подушка безпеки.

В автомобільній аварії ніхто не постраждав/Відео: dtp.kiev.ua

Смертельна ДТП у Києві

У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля знепритомнів під час руху.

Чоловік, який працював у службі Uber, віз пасажирку на автомобілі KIA. За словами жінки, водієві стало погано і він знепритомнів за кермом. Автомобіль відкинуло на бордюр, а потім у стовп та дерево.

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Після ДТП пасажирка автомобіля одразу викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть водія.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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