"Хлопці, яких не садять". В Ірпені вийшли на акцію протесту після нападу ромів на АТОвця (фото, відео)

На вулиці міста вийшли десятки людей, які вимагають притягнути винних до відповідальності

В Ірпені продовжується масова акція протесту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ірпені десятки людей зібралися на акцію протесту. Представники ветеранських і правих організацій організували мітинг після того, як неповнолітні роми побили ветерана АТО Павла Поліщука.

Про це повідомляє поліція Київської області і "Київ Оперативний" у Facebook.

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Акція розпочалася 17 жовтня близько 15:00 на одній з вулиць Ірпеня. До акції приєдналися близько 50 громадських активістів, які висловлюють свою позицію щодо діяльності представників "однієї з народностей на території міста".

На місці перебувають правоохоронці, спецназівці і керівництво поліції Київщини.

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В Ірпені проходить масова акція. Фото: поліція Київської області

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Що вимагають учасники мітингу

Активісти поки поводяться мирно. Вони виступають, тримають плакати і фаєри, скандують гасла: "Де реакція влади?", "Один за всіх і всі за одного".

Акцію називають "бунтом проти наркоторговців, які побили ветерана АТО". Поліцію звинувачують у бездіяльності і домовленостях з ромами.

"Причиною мітингу стало нещодавнє побиття хлопця угрупуванням осіб, яких не садять", – пише "Київ оперативний".

Зараз колона дійшла мерії, щоб передати свої вимоги. Мітингувальники чекають, що до них приїде мер Володимир Маркушин.

Бійка, яка передувала мітингам

Все почалося з того, що двоє ромів віком 16 та 17 років влаштували бійку з місцевим 22-річним жителем.

"У нападу не було мотиву як такого. У хлопця попросили закурити, після чого почався конфлікт. На місце була викликана поліція. Говорити про заподіяння якихось серйозних тілесних ушкоджень не доводиться. Учасники бійки за станом на зараз не затримані, тому що інкриміновані їм дії не передбачають затримання", – повідомили нам в МВС.

Що стосується того, мовляв, батько одного з них – "барон", то це не є для поліції предметом з'ясування в даному випадку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Спричинення легких тілесних ушкоджень".

За даними джерел "Сегодня", окремі жителі Ірпеня зараз намагаються роздути етнічний скандал .

Раніше ми писали:

У Києві в Святошинському районі сталася бійка водія маршрутки з поліцією. Інцидент трапився на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".