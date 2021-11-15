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Під Києвом вантажівка в'їхала в Mercedes. Є постраждалий (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 листопада, 17:57
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Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні
Серйозна аварія сталася у Київській області
Серйозна аварія сталася у Київській області / Фото: Колаж: Сьогодні

На автодорозі Київ-Одеса біля повороту на село Хлєпча сталася масштабна ДТП. Постраждав один із водіїв.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області у Facebook.

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52-річний водій вантажного автомобіля MAN зіштовхнувся з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка.

Легковий автомобіль сильно постраждав
Легковий автомобіль сильно постраждав / Фото: Нацполиция

"Водій автомобіля "Mercedes-Benz" отримав численні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізовано до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

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Поліція встановлює причину події
Поліція встановлює причину події / Фото: Нацполиция

Копи встановлюють обставини події.

Нещодавня ДТП із мажором

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Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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