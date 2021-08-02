Під Києвом, поки медики надавали допомогу жінці, сталося вбивство (фото)

Чоловік після удару втратив свідомість та помер у кареті швидкої допомоги

Між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку, а вбитий намагався їх заспокоїти / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 2 серпня, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який зчинив бійку під час відпочинку та вбив свого знайомого.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

"До швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в селищі Коцюбинському жінка перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння та потребує медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Київської області

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Медики побачили компанію відпочивальників, які вживали алкогольні напої. Жінці стало погано, поки медики надавали їй допомогу між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Третій чоловік, з тієї ж компанії намагався зупинити бійку, проте один із знайомих вдарив його у голову – він втратив свідомість. Пізніше 63-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці вже затримали зловмисника порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 60-річний уродженець селища Горбулів Житомирської області.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Фото: Поліція Київської області

Раніше ми повідомляли, що у Київській області чоловік з ревнощів побив свою колишню.дівчину та напав з ножем на спільного знайомого.

Нагадаємо, що у четвер, 8 липня, у Броварах чоловік зв’язав, побив та зґвалтував свою 22-річну знайому, а потім намагався втекти.