Під Києвом легковик врізався у вантажівку: загинув молодий хлопець (фото)

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легковик зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Деталі аварії
Мешканка Кагарлика, яка керувала автомобілем Suzuki не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з вантажівкою Mercedes, яка рухалася зустрічною смугою.
Далі по темі
Є постраждалі та загиблий
В результаті автопригоди 21-річна, 33-річна та 48-річний пасажири легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Обухівської центральної районної лікарні для надання допомоги. Ще один 23-річний пасажир авто загинув на місці до приїзду швидкої допомоги.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
Читайте також
- Під Черкасами у страшну ДТП потрапила сім'я. Трьох дітей довелося госпіталізувати.
- У Києві в аварію потрапили п'ять автомобілів. Внаслідок цього на автодорозі утворився великий затор.