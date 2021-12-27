У Києві зіткнулися п'ять авто: утворився великий затор

У Києві у бік Одеської площі сталася масштабна дорожньо-траанспортна пригода.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".
На дорозі зіткнулися одразу 5 автомобілів.
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Інформація щодо травмованих ще уточнюється. У повідомленні додали, що від Чабанів утворився затор.
Найпоширеніші причини аварій в Україні
- Порушення правил маневрування;
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- Недотримання дистанції;
- Виїзд на зустрічну смугу;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Перехід у невстановленому місці;
- Несподіваний виїзд на проїжджу частину;
- Управління транспортним засобом у нетверезому стані;
- Перевищення безпечної швидкості;
- Невиконання вимог сигналів регулювання.
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