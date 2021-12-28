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Под Киевом легковушка врезалась в грузовик: погиб молодорй парень (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 22:40
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Трое пассажиров легкового автомобиля пострадали
23-летний мужчина погиб в ДТП/Коллаж: "Сегодня"
23-летний мужчина погиб в ДТП/Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковушка столкнулась с грузовиком.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Детали аварии

Жительница Кагарлыка, которая управляла автомобилем Suzuki не справилась с управлением и допустила столкновение с грузовиком Mercedes, который двигался по встречной полосе.

Есть пострадавшие и погибший

В результате дтп 21-летняя, 33-летняя и 48-летний пассажиры легковушки получили телесные повреждения и были доставлены в Обуховской центральной районной больницы для оказания помощи. Еще один 23-летний пассажир авто погиб на месте до приезда скорой помощи.

Водитель легковушки не справился с управлением/Фото: dtp.kiev.ua
Водитель легковушки не справился с управлением/Фото: dtp.kiev.ua

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Легковушка врезалась в грузовик, который двигался по встречной полосе/Фото: dtp.kiev.ua
Легковушка врезалась в грузовик, который двигался по встречной полосе/Фото: dtp.kiev.ua

Один человек погиб на месте аварии/Фото: dtp.kiev.ua
Один человек погиб на месте аварии/Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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