Под Киевом легковушка врезалась в грузовик: погиб молодорй парень (фото)

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковушка столкнулась с грузовиком.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Детали аварии
Жительница Кагарлыка, которая управляла автомобилем Suzuki не справилась с управлением и допустила столкновение с грузовиком Mercedes, который двигался по встречной полосе.
Далее по теме
Есть пострадавшие и погибший
В результате дтп 21-летняя, 33-летняя и 48-летний пассажиры легковушки получили телесные повреждения и были доставлены в Обуховской центральной районной больницы для оказания помощи. Еще один 23-летний пассажир авто погиб на месте до приезда скорой помощи.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Читайте также
- Под Черкассами в страшное ДТП попала семья. Троих детей пришлось госпитализировать.
- В Киеве в аварию попали пять автомобилей. Вследствие этого на автодороге образовалась большая пробка.