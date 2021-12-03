Під Києвом вісім школярок отруїлися антисептиком на уроці

У Вишгородському районі неподалік Києва під час уроків отруїлися вісім школярок. В школу викликали швидку.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Подробиці
За даними правоохоронців, сьогодні близько 15 години 40 хвилин двоє восьмикласників знайшли на сміттєзвалищі пляшечки з рідиною та принесли їх до класу. Хлопці вирішили перелити рідину у іншу ємкість, однак частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту.
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Через деякий час вісім учениць відчули слабкість.
У якому стані школярки
Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу.
Чотирьох дівчат медсестра одразу відпустила додому, а решту – після огляду лікарів. Життю та здоров’ю учнів нічого не загрожує.
Що спричинило отруєння
Попередньо, невідомою речовиною з різким запахом є антисептик. Поліцейські вилучили дану речовину та встановлюють її походження.
Фото: поліція
У Києві вчитель обзивав та погрожував дітям
У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам та обзивав їх у коридорі. Момент потрапив на відео. Там можна побачити, як діти стоять під кабінетом, а вчитель обзиває їх.
"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви в мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що хочете?" – казав учитель.
Крім того, педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника.
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