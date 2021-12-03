Под Киевом восемь школьниц отравились антисептиком на уроке

В Вышгородском районе недалеко от Киева во время уроков отравились восемь школьниц. В школу вызвали скорую.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Подробности
По данным правоохранителей, сегодня около 15 часов 40 минут двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, однако часть вещества с резким запахом спирта разлились на парту.
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Через некоторое время восемь учениц почувствовали слабость.
В каком состоянии школьницы
Восьмиклассницы обратились к школьной медсестре, которая и вызвала скорую медицинскую помощь.
Четырех девушек медсестра сразу отпустила домой, а остальных – после осмотра врачей. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает.
Что привело к отравлению
Предварительно неизвестным веществом с резким запахом существуют антисептик. Полицейские изъяли данное вещество и устанавливают его происхождение.
Фото: полиция
В Киеве учитель обзывал и угрожал детям
В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их в коридоре. Момент попал на видео. Там можно увидеть, как дети стоят под кабинетом, а учитель обзывает их.
"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" – говорил учитель.
Кроме того, педагог сказал, чтобы ученики позвали к нему их классного руководителя.
Раньше мы писали:
- В селе Забор в Киевской области школьник с 9-го класса зашел в семиклассники, схватил одного из учеников, сорвал с него одежду и не давал одеться.
- В школах Киева усилят охрану. Эти нововведения в рамках программы "Безопасная столица".