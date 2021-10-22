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Під Києвом біля школи спалахнула масштабна пожежа – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 жовтня, 07:44
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Очевидці зняли, як у селі Микуличі сталася масштабна пожежа
Під Києвом сталася пожежа
Під Києвом сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області в селі Микуличі вранці 22 жовтня розпочалася масштабна пожежа. У небо піднявся чорний дим.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "360 Новини".

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Зазначається, що загоряння почалося поблизу школи-недобудови близько 6:50.

Інші деталі інциденту поки не відомі, рятувальники не прокоментували подію.

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З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 21 жовтня, сталося 655 пожеж, 14 осіб померли у вогні. А з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали.

Найбільше загорянь – 21 780 – було в житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

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  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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