Підроблені візи та відправлення людей через кордон: під Києвом викрили злочинну групу (відео)

На чолі гурту стояв 34-річний громадянин Узбекистану

Зловмисників зловили на гарячому / Фото: Колаж: Сьогодні

Злочинне угруповання на Київщині незаконно переправляло громадян через кордон України до країн Євросоюзу за допомогою підробки віз. Вартість такої візи складала 1000 євро.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області в Facebook.

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Учасники групи завдяки спеціальній апаратурі виготовляли візи країн Європейського Союзу.

"Під час особистої зустрічі клієнти сплачували завдаток у сумі 300 євро, а через 2 тижні отримували візу та віддавали решту суми. Самі ж візи виготовлялися на території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

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Групу очолював 34-річний громадянин Узбекистану, котрий перебуває на території України нелегально.

Що їм загрожує

За місцем проживання фігуранта провели санкціонований обшук та вилучили кошти, підроблені документи та інші речові докази, що підтверджують його причетність.

Іноземця затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

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