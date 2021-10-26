Поліцейські та військові з Києва торгували зброєю. Прокуратура затримала їх на гарячому

Щоб вивести торговців зброєю на чисту воду, правоохоронці інсценували закупівлю боєприпасів у них

У них вдома та в гаражах провели обшуки / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська прокуратура викрила масштабну схему торгівлі зброєю та боєприпасами. Її організували представники поліції, а також військові. Незаконну схему припинили 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Організатором схеми був працівник технічного взводу роти швидкого реагування столичного полку патрульної служби поліції особливого призначення.

Він залучив до реалізації схеми своїх знайомих та налагодив зв'язки з іншими правоохоронцями та військовими, які мають доступ до зброї.

Копи вилучили багато зброї / Фото: Генеральная прокуратура Украины

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Запаси свого "товару" зловмисники зберігали на території гаражного кооперативу у Краматорську на Донеччині. Реалізація зброї здійснювалася через інтернет та особисто членами угруповання.

Що їм загрожує

Щоб вивести торговців зброєю на чисту воду, правоохоронці інсценували закупівлю боєприпасів у них. Зокрема, силовики продали їм патрони калібру 7,62 на суму 10 тисяч гривень, а також взяли 30 тисяч гривень та 1200 доларів передоплати за зброю, боєприпаси та вибухівку.

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Зрештою двох причетних до злочинної схеми затримали відразу ж – це співробітник поліції та цивільний. У них вдома та в гаражах провели обшуки. Там знайшли багато зброї, боєприпасів, вибухівки. Незабаром організаторам незаконної торгівлі зброєю мають оголосити про підозру та обрати запобіжні заходи.

Всім фігурантам резонансної справи наразі інкримінується зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 3-7 років.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

В яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких із Казахстану до України намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.

Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.