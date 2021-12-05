Поліцейський влаштував ДТП під Києвом: є загиблі

Правоохоронці Київської області встановлюють обставини ДТП, що сталася за участю працівника поліції.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Деталі
4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія".
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Загиблі
Внаслідок аварії 23-річний пасажир, який перебував у салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці пригоди, а 23-річний водій та 22-річна пасажирка були госпіталізовані.
В результаті від отриманих травм потерпіла померла.
Яким буде покарання
Наразі поліцейського затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясовують усі обставини цієї ДТП. Поліція всіляко сприяє працівникам ДБР у розслідуванні причин та обставин аварії.
У Головному управлінні вже призначено службове розслідування за цим фактом.
У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів
Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довший", – пишуть у Мережі.
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