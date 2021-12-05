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Поліцейський влаштував ДТП під Києвом: є загиблі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
5 грудня, 11:45
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Поліцейського було доставлено до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння
Під Києвом співробітник поліції влаштував смертельну аварію
Під Києвом співробітник поліції влаштував смертельну аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці Київської області встановлюють обставини ДТП, що сталася за участю працівника поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Деталі

4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія".

Загиблі

Внаслідок аварії 23-річний пасажир, який перебував у салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці пригоди, а 23-річний водій та 22-річна пасажирка були госпіталізовані.

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В результаті від отриманих травм потерпіла померла.

Яким буде покарання

Наразі поліцейського затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясовують усі обставини цієї ДТП. Поліція всіляко сприяє працівникам ДБР у розслідуванні причин та обставин аварії.

У Головному управлінні вже призначено службове розслідування за цим фактом.

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У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довший", – пишуть у Мережі.

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