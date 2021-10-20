Після протестів: в Ірпені таки оголосили підозру неповнолітнім ромам, які побили АТОвця

У місті спалахнули протести, під час яких поліцію звинуватили у "кришуванні" дітей місцевого "барона"

В Ірпені оголосили підозру ромам, які побили ветерана АТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція повідомила про підозру двом неповнолітнім ромам, які побили АТОвця в Ірпіні. Підозру оголосили після протестів, коли учасники акції вимагали притягнути "безкарних" ромів до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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Що за бійка?

Конфлікт відбувся 15 жовтня близько 21:40 біля кав'ярні на вулиці Шевченка. Між молодиками сталася конфліктна ситуація, під час якої двоє осіб ромської народності 16 та 17 років завдали ударів 22-річному потерпілому.

У нападу не було мотиву як такого. У хлопця попросили закурити, після чого почався конфлікт. На місце була викликана поліція. Говорити про заподіяння якихось серйозних тілесних ушкоджень не доводиться. Учасники бійки станом натепер не затримані, тому що інкриміновані їм дії не передбачають затримання", – повідомили нам в МВС.

Місцеві почали звинувачувати поліцію в тому, що справу не хочуть порушувати, тому що батько одного з неповнолітніх ромів – "барон", який торгує наркотиками.

Протести в Ірпені

17 жовтня близько 50 місцевих жителів та активістів влаштували акцію. Вони вимагали притягнути до відповідальності кривдників 22-річного ветерана АТО Павла Поліщука.

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Акцію називали "бунтом проти наркоторгівців, які побили ветерана АТО". Поліцію звинувачують у бездіяльності й домовленостях з ромами.

"Причиною мітингу стало нещодавнє побиття хлопця угрупуванням осіб, яких не садять", – пише "Київ Оперативний".

Покарання для ромів

Наразі поліцейські заявили, що зібрали відповідну доказову базу. Ромам повідомили про підозру за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Двом неповнолітнім громадянам загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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