Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Поради лікаря Комаровського 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Після протестів: в Ірпені таки оголосили підозру неповнолітнім ромам, які побили АТОвця

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
20 жовтня, 16:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У місті спалахнули протести, під час яких поліцію звинуватили у "кришуванні" дітей місцевого "барона"
В Ірпені оголосили підозру ромам, які побили ветерана АТО.
В Ірпені оголосили підозру ромам, які побили ветерана АТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція повідомила про підозру двом неповнолітнім ромам, які побили АТОвця в Ірпіні. Підозру оголосили після протестів, коли учасники акції вимагали притягнути "безкарних" ромів до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Реклама

Що за бійка?

Конфлікт відбувся 15 жовтня близько 21:40 біля кав'ярні на вулиці Шевченка. Між молодиками сталася конфліктна ситуація, під час якої двоє осіб ромської народності 16 та 17 років завдали ударів 22-річному потерпілому.

У нападу не було мотиву як такого. У хлопця попросили закурити, після чого почався конфлікт. На місце була викликана поліція. Говорити про заподіяння якихось серйозних тілесних ушкоджень не доводиться. Учасники бійки станом натепер не затримані, тому що інкриміновані їм дії не передбачають затримання", – повідомили нам в МВС.

Місцеві почали звинувачувати поліцію в тому, що справу не хочуть порушувати, тому що батько одного з неповнолітніх ромів – "барон", який торгує наркотиками.

Протести в Ірпені

17 жовтня близько 50 місцевих жителів та активістів влаштували акцію. Вони вимагали притягнути до відповідальності кривдників 22-річного ветерана АТО Павла Поліщука.

Реклама

Акцію називали "бунтом проти наркоторгівців, які побили ветерана АТО". Поліцію звинувачують у бездіяльності й домовленостях з ромами.

"Причиною мітингу стало нещодавнє побиття хлопця угрупуванням осіб, яких не садять", – пише "Київ Оперативний".

Покарання для ромів

Наразі поліцейські заявили, що зібрали відповідну доказову базу. Ромам повідомили про підозру за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Реклама

Двом неповнолітнім громадянам загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.27

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.61

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти