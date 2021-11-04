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Пожежа у Києво-Печерській лаврі – онлайн-трансляція

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 листопада, 15:04
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Інформації щодо постраждалих немає. Причину з'ясовуватимуть правоохоронні органи
У Києво-Печерській лаврі сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києво-Печерській лаврі сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 4 листопада, у Києві спалахнула Києво-Печерська лавра. Наразі на місці працюють пожежники.

"Сьогодні" веде пряму трансляцію з місця події.

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Пряма трансляція з місця НП

Все про пожежу

О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю.

На місці пожежі біля Києво-Печерської лаври працюють рятувальники. До гасіння залучено 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

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"Наші співробітники ліквідують загоряння. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Загорання в майстерні по розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано о 14:45.

У соціальних мережах повідомляють про одного постраждалого в лаврі через пожежу, що виникла там, але в ДСНС Києва не підтверджують цю інформацію.

Пожежа у лаврі. Фото: ДСНС Києва
Пожежа у лаврі. Фото: ДСНС Києва

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Нещодавно ми також писали про те, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.

Також повідомлялося, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.

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