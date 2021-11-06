Намагався підпалити Офіс омбудсмена та суд – у Києві судитимуть чоловіка

У Києві судитимуть 51-річного чоловіка, який у серпні намагався підпалити Офіс омбудсмена та Касаційний кримінальний суд Верховного суду. Обвинувальний акт вже направили до суду.
Про це повідомляє Прокуратура Києва у Facebook.
Обвинувальний акт направила Печерська прокуратура Києва.
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Тоді зловмисник намагався втекти від поліцейських на моноколесі.
Що сталося
Затриманим виявився 51-річний українець. Співробітники з'ясували всі обставини події.
Примітно, що під час затримання чоловік вимагав пустити до нього журналістів і скаржився, що влада не звертає уваги на його проблеми.
"У мене забрали все, і єдине, що мені залишалося – це те, що зробили у 2014 році – підпалити їхні офіси, інакше вони не хочуть знати і чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил" , – сказав він.
За цим фактом слідчими Печерського управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ("Умисне знищення чи пошкодження майна") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строк від трьох до десяти років.
Раніше ми повідомляли, що:
- 24 березня на Троєщині у Києві чоловік виліз на МАФ, який приїхали демонтувати комунальники, облився бензином та погрожував спалити себе. Того ж дня один із підприємців порізав колеса евакуатора, задіяного у демонтажі МАФів, коли той стояв на світлофорі;
- столичний мер Віталій Кличко раніше обіцяв зносити незаконні кіоски та назвав їх кількість у Києві.