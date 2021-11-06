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Намагався підпалити Офіс омбудсмена та суд – у Києві судитимуть чоловіка

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 13:34
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Зловмисник намагався втекти від поліцейських на моноколесі
Під час затримання чоловік вимагав пустити до нього журналістів
Під час затримання чоловік вимагав пустити до нього журналістів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві судитимуть 51-річного чоловіка, який у серпні намагався підпалити Офіс омбудсмена та Касаційний кримінальний суд Верховного суду. Обвинувальний акт вже направили до суду.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у Facebook.

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Обвинувальний акт направила Печерська прокуратура Києва.

Наслідки підпалу
Наслідки підпалу / Фото: пресс-служба прокуратуры

Тоді зловмисник намагався втекти від поліцейських на моноколесі.

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Що сталося

Затриманим виявився 51-річний українець. Співробітники з'ясували всі обставини події.

Примітно, що під час затримання чоловік вимагав пустити до нього журналістів і скаржився, що влада не звертає уваги на його проблеми.

"У мене забрали все, і єдине, що мені залишалося – це те, що зробили у 2014 році – підпалити їхні офіси, інакше вони не хочуть знати і чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил" , – сказав він.

За цим фактом слідчими Печерського управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ("Умисне знищення чи пошкодження майна") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строк від трьох до десяти років.

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Раніше ми повідомляли, що:

  • 24 березня на Троєщині у Києві чоловік виліз на МАФ, який приїхали демонтувати комунальники, облився бензином та погрожував спалити себе. Того ж дня один із підприємців порізав колеса евакуатора, задіяного у демонтажі МАФів, коли той стояв на світлофорі;
  • столичний мер Віталій Кличко раніше обіцяв зносити незаконні кіоски та назвав їх кількість у Києві.

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