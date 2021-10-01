Стрілка вже зловили: подробиці "замаху" на главу Держархіву в Києві

Правопорушнику за скоєне загрожує до семи років в'язниці

У місцевого жителя вилучили гвинтівку та набої / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як виявилося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташкам, але потрапив в шию перехожого.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва.

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На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючих пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.

"Як чоловік пояснив поліцейськім, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці з свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого", – йдеться в повідомленні.

Зброю вилучила поліція за місцем проживання порушника / Фото: Нацполиция

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З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу", – додають в поліції.

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