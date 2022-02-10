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Із "товаром" на 1,5 млн гривень. У Києві на гарячому зловили наркодилера (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 13:41
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Під час обшуків у чоловіка виявили амфетамін, ЛСД та інші заборонені речовини
У столиці затримали чоловіка за збут "дурі"
У столиці затримали чоловіка за збут "дурі" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали 33-річного чоловіка, котрий займався збутом наркотиків. Зловмисник приймав замовлення через телеграм-бот і доставляв "товар" особисто автомобілем.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва в Facebook.

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"У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці задокументували злочинну діяльність місцевого жителя та затримали його у порядку ст. 208 КПК України", – йдеться у повідомленні.

Наркотики знайшли прямо в автомобілі
Наркотики знайшли прямо в автомобілі / Фото: пресс-служба прокуратуры

Що вилучили:

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  • близько 300 г амфетаміну,
  • 6 марок ЛСД, каннабісу,
  • 8 пігулок МДМА,
  • метамфетамін,
  • подрібнений ЛСД,
  • грошові кошти.

Вартість всього вилученого – 1,5 млн гривень
Вартість всього вилученого – 1,5 млн гривень / Фото: пресс-служба прокуратуры

Крім того, проведено обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили 1500 пакетів з метадоном, загальною вагою близько 2 кг, 8 пакетів з канабісом, 33 пакети з амфетаміном, солі PVP, таблетки МДМА, приладдя та засоби для фасування, електронні ваги та кошти.

Вартість вилученого становить близько 1,5 млн гривень.

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У "Борисполі" спіймали іноземця з валізою наркотиків

Київські митники в аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотику "Ліріка". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

34-річний чоловік намагався вивезти їх із України до Стамбула. У дорожній валізі авіапасажира, що прямував через "зелений коридор", серед особистих речей було 56 тисяч капсул медичного препарату "Ліріка" (прегабалін) торгового бренду Pfizer.

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