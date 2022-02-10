С "товаром" на 1,5 млн гривен. В Киеве на горячем поймали наркодилера (фото)

Во время обысков у мужчины обнаружили амфетамин, ЛСД и другие запрещенные вещества

В столице задержали мужчину за сбыт "дури" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали 33-летнего мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Злоумышленник принимал заказы через телеграмм-бот и доставлял "товар" лично на автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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"В ходе реализации оперативной информации правоохранители задокументировали преступную деятельность местного жителя и задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ", – говорится в сообщении.

Наркотики нашли прямо в автомобиле / Фото: пресс-служба прокуратуры

Что изъяли:

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около 300 г амфетамина,

6 марок ЛСД, каннабиса,

8 таблеток МДМА,

метамфетамин,

измельченный ЛСД,

денежные средства.

Стоимость всего изъятого – 1,5 млн гривен / Фото: пресс-служба прокуратуры

Кроме того, проведен обыск по месту жительства мужчины и изъяли 1500 пакетов с метадоном, общим весом около 2 кг, 8 пакетов с каннабисом, 33 пакета с амфетамином, соли PVP, таблетки МДМА, принадлежности и средства для фасовки, электронные весы и денежные средства.

Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн. гривен.

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В "Борисполе" поймали иностранца с чемоданом наркотиков

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.

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