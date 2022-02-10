С "товаром" на 1,5 млн гривен. В Киеве на горячем поймали наркодилера (фото)

В Киеве задержали 33-летнего мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Злоумышленник принимал заказы через телеграмм-бот и доставлял "товар" лично на автомобиле.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
"В ходе реализации оперативной информации правоохранители задокументировали преступную деятельность местного жителя и задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ", – говорится в сообщении.
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Что изъяли:
- около 300 г амфетамина,
- 6 марок ЛСД, каннабиса,
- 8 таблеток МДМА,
- метамфетамин,
- измельченный ЛСД,
- денежные средства.
Кроме того, проведен обыск по месту жительства мужчины и изъяли 1500 пакетов с метадоном, общим весом около 2 кг, 8 пакетов с каннабисом, 33 пакета с амфетамином, соли PVP, таблетки МДМА, принадлежности и средства для фасовки, электронные весы и денежные средства.
Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн. гривен.
В "Борисполе" поймали иностранца с чемоданом наркотиков
Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.
34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.
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