Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

С "товаром" на 1,5 млн гривен. В Киеве на горячем поймали наркодилера (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 13:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время обысков у мужчины обнаружили амфетамин, ЛСД и другие запрещенные вещества
В столице задержали мужчину за сбыт "дури"
В столице задержали мужчину за сбыт "дури" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали 33-летнего мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Злоумышленник принимал заказы через телеграмм-бот и доставлял "товар" лично на автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Реклама

"В ходе реализации оперативной информации правоохранители задокументировали преступную деятельность местного жителя и задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ", – говорится в сообщении.

Наркотики нашли прямо в автомобиле
Наркотики нашли прямо в автомобиле / Фото: пресс-служба прокуратуры

Что изъяли:

Реклама
  • около 300 г амфетамина,
  • 6 марок ЛСД, каннабиса,
  • 8 таблеток МДМА,
  • метамфетамин,
  • измельченный ЛСД,
  • денежные средства.

Стоимость всего изъятого – 1,5 млн гривен
Стоимость всего изъятого – 1,5 млн гривен / Фото: пресс-служба прокуратуры

Кроме того, проведен обыск по месту жительства мужчины и изъяли 1500 пакетов с метадоном, общим весом около 2 кг, 8 пакетов с каннабисом, 33 пакета с амфетамином, соли PVP, таблетки МДМА, принадлежности и средства для фасовки, электронные весы и денежные средства.

Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн. гривен.

Реклама

В "Борисполе" поймали иностранца с чемоданом наркотиков

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов К взрыву в мэрии Кривого Рога причастна СБУ? Мы узнали новые детали – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киевской области срочно ввели карантин из-за заразной болезни – эксклюзив Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко С "товаром" на 1,5 млн гривен. В Киеве на горячем поймали наркодилера (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

21 032

заболело за неделю в Киeвe

+48%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять