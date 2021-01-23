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Серйозна аварія на проспекті Перемоги: загинула жінка (фото)

23 січня, 09:55

Ольга Литвин Ольга Литвин

Жінка перелізла через розмежувальний паркан

На проспекті Перемоги при в'їзді в Київ поряд із Кільцевою дорогою сталася ДТП, унаслідок якої загинула жінка.

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Про це повідомляють у Facebook "Вартові еспресо".

Неподалік видно знак пішохідного переходу. Проте, за словами свідків, жінка напідпитку переміщалася проїжджою частиною. Коли перелізла через розмежувальний паркан, водій Ford Transit не зміг уникнути зіткнення та загальмувати на слизькій дорозі. Жінка загинула на місці.

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На місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, учора в Києві сталася серйозна ДТП – сміттєвоз протаранив одразу дев'ять автомобілів.

До того в Бучі зафіксували смертельну ДТП, у якій загинув водій "ВАЗа".

Раніше в Київській області сталася смертельна ДТП. На пішохідному переході п'яний водій збив молоду жінку:

Відео: Сьогодні
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