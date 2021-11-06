"Синій кит" повернувся? У Києві підліток намагався накласти на себе руки (фото)

Він заліз на балкон багатоповерхівки та охорона вмовила його не стрибати

Підліток хотів стрибнути з балкона. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Софіївській Борщагівці 16-річний підліток намагався покінчити життя самогубством. Він заліз на балкон багатоповерхівки та охорона вмовила його не стрибати.

Про це повідомили у Telegram-каналі Dtp.kiev.ua

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Деталі НП

Згідно з джерелом, 16-річний школяр хотів накласти на себе руки, стрибнувши з балкона третього поверху.

Першими на допомогу прийшли охоронці та вмовили хлопця не стрибати, а потім зачепили його на трос та витягли з балкона.

Що стало причиною такого вчинка хлопця – поки що невідомо.

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Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства серед підлітків.

За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. До того ж, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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