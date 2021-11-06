Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

"Синій кит" повернувся? У Києві підліток намагався накласти на себе руки (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 16:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він заліз на балкон багатоповерхівки та охорона вмовила його не стрибати
Підліток хотів стрибнути з балкона. Фото: колаж "Сьогодні"
Підліток хотів стрибнути з балкона. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Софіївській Борщагівці 16-річний підліток намагався покінчити життя самогубством. Він заліз на балкон багатоповерхівки та охорона вмовила його не стрибати.

Про це повідомили у Telegram-каналі Dtp.kiev.ua

Реклама

Деталі НП

Згідно з джерелом, 16-річний школяр хотів накласти на себе руки, стрибнувши з балкона третього поверху.

Першими на допомогу прийшли охоронці та вмовили хлопця не стрибати, а потім зачепили його на трос та витягли з балкона.

Що стало причиною такого вчинка хлопця – поки що невідомо.

Реклама

Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства серед підлітків.

За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. До того ж, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти