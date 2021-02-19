Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)

У центрі Києва – на вулиці Городецького – стався жахливий випадок. Там у п'ятницю, 19 лютого, водій автомобіля не пропустив пішоходів, які переходили дорогу, а потім двома ударами позбавив життя одного з них.

Як повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook, водій легковика Hyundai о 14:48 під час раптової сварки заподіяв тілесні ушкодження, що спричинили смерть пішохода.

Щоб вирахувати його, розіслати орієнтування і затримати поліцейськими знадобила приблизно година. О 15:58 зловмисник був затриманий і тепер йому доведеться своєю свободою відповідати за загибель людини.

На викладеному відео видно, що пішохід підходить до автомобіля і висловлює своє невдоволення водієві. Останній виходить з авто і завдає кілька ударів чоловікові, після чого той падає замертво.

Увага, на відео присутні сцени насильства і жорстокості (18+):

Нагадаємо, це не перший випадок бійки на дорозі. Так, на мосту метро в Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.

Також повідомлялося, що нацгвардійці влаштували масову "бійку" в центрі Києва.

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